‘Ut Snoepke’, een heerlijke nostalgische snoepwinkel met Ot & Sien sfeer

SNEEK- Op de geboortedag van haar Opa Ulbe de Boer, heeft Corry Jorritsma-de Boer de deur van haar prachtige snoepwinkel vandaag geopend. Midden in coronatijd durft deze ondernemende dame het toch maar even mooi aan om haar heerlijk nostalgisch ogende snoepwinkel te openen. Met uitzicht op de Waterpoort aan het Hoogend 30 in Sneek, wil Corry mensen even dat gevoel van vroeger teruggeven, als ze haar winkel binnenkomen.