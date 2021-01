Ut Snoepke, de snoepwinkel uit de tijd van Ot en Sien

SNEEK- Hoe vaak denken we niet terug aan de tijd dat je met een dubbeltje een snoepje kocht bij de plaatselijke super of de melkboer. En wanneer je dan eens in de stad was met je ouders mocht je wanneer je, je goed gedroeg een snoepje kopen bij een snoepwinkel. Een hele traktatie op zich was dat…die goede oude tijd.

En juist dat gevoel van vroeger wil Corry Jorritsma – de Boer terug halen met haar nieuw te openen snoepwinkel “Ut Snoepke”aan het Hoogend 30 in Sneek. Corry die goed bekend is in de Hommerts als oud uitbaatster van dorpshuis Oan it Far besloot in Juli 2020 te stoppen. Met name de corona pandemie deed haar besluiten om het stokje na zeven prachtige jaren over te dragen. Haar droom het openen van een gezellige snoepwinkel met de sfeer van vroeg wilde ze gaan waar maken. Na een uitgebreide zoektocht, met helaas ook de nodige teleurstellingen naar een mooi, authentiek pandje in Sneek, viel haar oog begin december op het pand van kledingwinkel de Meerpaal in Sneek op het Hoogend 30. Dit pandje heeft alles in zich dat je, je kunt wensen wanneer je kijkt naar de authentieke uitstraling. De grote ramen met glas in lood, de houtenvloer van oude kaasplanken, de onafgewerkte muur binnen, de warmte en sfeer geven het gevoel van weleer. Daarop begon de zoektocht naar een oude toonbank, vitrinekasten, weegschalen, potten, blikken en niet te vergeten het samenstellen van een mooi assortiment aan snoepgoed. En dat alles is meer dan goed gelukt.

Op 28 januari, de geboortedag van haar Opa Ulbe de Boer, hoopt Corry haar deur te mogen openen. Ook heeft Corry 5 jaar gewerkt in 'Het Dropwinkeltsje', in Sneek, dat in het verleden van haar oom en tante was, Sietse en Titia de Boer “En,” zegt Corry “ik hoop dat ik mensen even dat gevoel van vroeger terug kan geven wanneer ze mijn winkel binnen komen. Een gezellig praatje, even proeven en dan de deur weer uit met een heerlijke puntzak snoepgoed."

Openingstijden “Ut Snoepke”

Maandag 13.00 uur tot 17.00 uur

Dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 -17.00 uur