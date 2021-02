Ut Sneeker Skathús opent op 3 april de deuren van de nieuwe winkel

Trea Dam en Bettie van den Berg, de initiatiefnemers van de winkel, hebben ondertussen al enig ervaring opgedaan in de branche.

Op zaterdag 31 oktober 2020 openden Trea & Betty de deuren van hun Christmas Joy Winkel aan de Galigastraat nummer 5 in Sneek. Dat was dit jaar alweer voor de vijfde keer!

“En hier blijven we de komende 5 jaar ook! Het pand is gekocht door Robin Dam, inderdaad familie, Robin de bovenwoning en wij de winkel. We zijn er blij mee”, liet Trea Dam eerder al weten. “Omdat we nu hier in ieder geval een tijdje kunnen blijven, zullen we ook in de zomer losgaan met een zomers assortiment. Christmas Joy zal dan even van naam even veranderen in het ‘Ut Sneeker Skathús’.