Univé organiseert online Cyber Event over cybercrime

SNEEK- Cybercriminaliteit neemt snel toe en is vaak dichterbij dan je denkt, cybercriminelen worden steeds slimmer én professioneler. Ook jij kunt gemakkelijk slachtoffer worden! Daarom nemen de cyberspecialisten van Univé jou mee in de wereld van cybercrime anno 2021. Meld je gratis aan voor het online Cyber Event op dinsdag 18 mei. Hier wil je bij zijn!

Wat kun je verwachten?

In samenwerking met Holmes heeft Univé een indrukwekkend programma voor jou samengesteld!

"Tijdens het online Cyber Event maken wij jou op een interactieve manier bewust van veel voorkomende cyberongevallen. Cyberspecialisten Gina Doekhie en Ezra Windhorst nemen je mee in de wereld van cybercrime anno 2021. Welke online risico’s loop je tegenwoordig? En wat zijn de meest voorkomende soorten van oplichting? Denk aan fraude op Marktplaats, Tikkie en WhatsApp maar ook aan phishing… Hoe herken je het en hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt? Dat en meer vertellen Gina en Ezra jou graag! Maar er is meer… ze gaan tijdens het event live hacken en breken in, in persoonlijke gegevens! Naast waardevolle tips voor het voorkomen en beperken van cyberrisico’s is er ook ruimte voor al je vragen! Meld je aan en mis het niet", laten de organisatoren weten.