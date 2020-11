Uniek voor Noord-Nederland: Het stekkerplein bij ABD Heerenveen

Het voorste occasionplein staat tijdelijk helemaal vol met meer dan vijftig elektrische auto’s en hybrides. Uniek is de enorme voorraad elektrische auto’s, nieuw en gebruikt op één locatie en nu ook de mogelijkheid om te kiezen voor private lease op nieuwe en jong gebruikte elektrische auto’s.

Er is gekozen voor een stekkerplein om alle kennis én alle auto’s met een stekker samen te brengen op één locatie. Natuurlijk heeft het dealerbedrijf tijdens de actiedagen ook scherpe aanbiedingen voor de klant, zoals een gratis laadpunt thuis. Tijdens de actie staan de Zero Emissie adviseurs van ABD klaar om belangstellenden alles te vertellen over elektrisch rijden.

Volgens bedrijfsleider Jorrit Hoogterp is er aan de autobezitters van Nederland nog veel te vertellen over de toekomstige manier van autorijden. Zo stimuleert de overheid, met een subsidie van €2000, om te kiezen voor een gebruikte elektrische auto. Deze overheidssubsidie is ook mogelijk bij nieuwe, inmiddels geregistreerde auto’s. En worden er mobiliteitsoplossingen geboden als de klant bijvoorbeeld op vakantie gaat naar het buitenland. Bovendien kan de zakelijke rijder nog profiteren van lage bijtelling.

Bent u in het bezit van zonnepanelen? Dan is een bezoekje aan het ABD Stekkerplein helemaal een goed idee, u kunt dan thuis uw toekomstige elektrische auto of hybride (bijna) gratis opladen! Goed nieuws dus voor de milieu- en prijsbewuste autobezitter.

ABD Heerenveen is gevestigd aan de Skrynmakker 26 in Heerenveen. De elektrische auto’s en hybrides staan vanaf vrijdag 6 november tot en met zaterdag 21 november aanstaande op het plein voor de showrooms van ABD Nissan en ABD Heerenveen, u kunt dus ook vrijblijvend een kijkje nemen buiten de openingstijden.