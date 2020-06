Uitstraling geven aan je tuin door middel van een boom

Er zijn namelijk ook bomen die geschikt zijn voor een kleinere tuin. Bijvoorbeeld een bolboom. Een bolboom heeft maar weinig ruimte nodig en hij groeit maar minimaal in de hoogte per jaar. Een boom in je tuin kan zorgen voor beschutting, schaduw en privacy. Er zijn ontzettend veel verschillende bomen. Bomen die het hele jaar door groen blijven, bomen die het hele jaar haar bladeren behoudt, maar ook bomen die hun bladeren verliezen in de winter en in de herfst prachtig gekleurd blad heeft. Het voordeel van een boom in de tuin is dat ze niet of nauwelijks gesnoeid hoeven worden. Hierdoor vraagt een boom niet om veel onderhoud.

Leibomen

Leibomenzijn veel voorkomende bomen in de Nederlandse tuinen. De leiboom is vooral populair doordat ze weinig ruimte in gebruik nemen. De leiboom is de ideale boom om een smalle afscheiding te maken. Van veel hoogstambomen kunnen er leibomen gemaakt worden. De leiboom is een boom met een opgaande groei, die in leivorm gekweekt wordt. Dat gebeurt door de takken langs een leirek te laten groeien. De leiboom is een groenblijvende boom en geeft daardoor het hele jaar privacy in je tuin. De leiboom is geen veeleisende boom qua grondsoort en groeit makkelijk op elk grondsoort. Het is belangrijk om de leiboom ieder jaar te snoeien. Snoei je de leiboom niet ieder jaar, zal hij zijn leivorm verliezen en weer de hoogte in groeien. Het snoeien van een leiboom kun je het beste in het voorjaar en het najaar doen. Het snoeien is bij elke boom verschillend, elke boom groeit anders. De leiboom kan de hele winter geplant worden behalve als het vriest, omdat je dan moeilijker een gat in de grond kunt maken. In de winter, oktober tot en met mei, worden leibomen uit de volle grond geleverd. In de maanden mei tot en met september zijn ze vaak duurder in de aanschaf, omdat ze dan met pot geleverd worden.

Leilaurier

Op dit moment is de leilaurier een populaire leiboom. De leilaurier is een populaire leiboom, omdat hij veel privacy in je tuin geeft. De leilaurier blijft het hele jaar door groen. Zo zorgt hij in de zomer en de winter voor beschutting en privacy in de tuin. De leilaurier is geschikt voor vrijwel elk grondsoort, alhoewel heeft hij een hekel aan een te vochtige bodem. Het is zeer belangrijk om de leilaurier te snoeien. Van nature groeit een laurier opgaand. Een leilaurier is in leivorm gekweekt. Wanneer je de snoei niet bijhoudt gaat de leilaurier terug naar zijn natuurlijke groeivorm. Het is het beste om de leilaurier twee keer per jaar te snoeien. Daardoor zul je snel een mooie, dichte haag op stam kweken.