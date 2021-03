Twee tips als het gaat om jouw tuin!

INGEZONDEN - Nu de lente weer in aantocht is, is de kans ook groot dat weer heerlijk buiten kunnen zitten.

We zitten vaak in onze eigen achtertuin en daarom willen we ook dat de achtertuin er leuk en hip uitziet. Nu de lente er weer aankomt is het misschien wel het perfecte moment om de tuin eens flink onder handen te nemen. In deze blog geven we je twee tips om je tuin eens goed onder handen te nemen!

Planten

Als je nu begint met de aanleg van nieuwe planten, dan zul je hier in de zomer al van kunnen genieten! Het is hierin wel belangrijk om te kiezen voor planten die snel groeien. Als je nu een langzaam groeiende plant plant, dan zal deze niet binnen enkele maanden zichtbaar zijn. Je kunt er echter wel voor kiezen om een langzaam groeiende plant te planten, maar hier zul je dus waarschijnlijk volgend jaar pas optimaal van kunnen genieten. Als je op zoek gaat naar planten voor in jouw tuin, dan kunnen we je aanraden om vooral te kijken naar de kleur en de groeipatronen van de planten. Een mooie plant matcht namelijk qua kleur en vorm bij de rest van de tuin!

Schutting vervangen

De schutting is ontzettend belangrijk voor de uitstraling van de gehele tuin. Dit komt doordat de schutting om de eigen tuin geplaatst wordt. Je ziet de schutting dus vanuit ieder perspectief waarmee je naar de tuin kijkt. Kies daarom ook altijd voor een redelijk neutrale schutting! Zo behoud je alle mogelijkheden wat betreft de rest van de inrichting van je tuin. Het plaatsen van een nieuwe schutting zal dan ook een enorme impact hebben op de algehele uitstraling van de tuin! Dit is een intensief project maar zal het onderaan de streep wel helemaal waard zijn. Als je een nieuwe schutting om de tuin wilt plaatsen, dan kunnen we je aanraden om te kiezen voor een composiet schutting. Ten opzichte van de houten schutting vereist deze schutting veel minder onderhoud. Doordat de schutting deels bestaat uit kunststof, blijft deze eigenlijk altijd mooi! Het enige nadeel van een composiet schutting kopen ten opzichte van een houten schutting kopen is dat deze in de aanschaf wel iets duurder is.