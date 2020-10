Tsjerkebier is online te bestellen

Ook de ontvangsten en rondleidingen in de brouwerij zijn altijd een succes. Helaas zijn we door de Corona-omstandigheden daarin nu een beetje beperkt, maar in kleine groepen kan het nog steeds.

Er werd ons vaak gevraagd of Tsjerkebier ook online te bestellen is. En dat hebben we nu geregeld. Kijk in de webshop op onze vernieuwde website en laat onze heerlijke bieren bij je thuis bezorgen. Blijf bij de tijd en probeer de nieuwe alcohol-arme Skynhillige. Of geniet met een lekker stuk kaas of worst van de herfstbruine Alderling.