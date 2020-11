Tromp Fashion sluit deuren begin 2021

SNEEK- Na 90 jaar komt er een einde aan Tromp Fashion in de Wijde Burgstraat. ‘Dit bericht komt misschien als een donderslag bij heldere hemel’, schrijft eigenaar Michel de Vries vandaag in een mailing aan z’n clientèle.

“Vele jaren hebben wij u, met veel plezier, passie, en persoonlijke aandacht geholpen aan prachtige nieuwe outfits, en daarbij met velen een warme band opgebouwd. Het gaat ons dan ook aan het hart om met de winkel te stoppen."

Veranderend Retail landschap

Helaas is het Retail landschap in een rap tempo veranderd. De afgelopen jaren zijn topsport geweest. Het succesvol runnen van een winkel in deze tijd vraagt heel veel energie, meer tijd dan je eigenlijk hebt en wilt om daarnaast ook nog een prettig leven te leiden, daarom hebben wij besloten ons leven een andere invulling te geven.

We hopen dat u hieruit begrijpt dat we afscheid nemen met een lach en een traan. Zoveel mooie momenten om op terug te kijken en nog zoveel moois om naar uit te kijken...”, schrijven Michel en Margreet in de brief. Naast het echtpaar werken er drie medewerkers in de kledingzaak.

“Het is nog niet exact te zeggen wanneer de zaak definitief in het slot gaat maar we hebben nog een ruime collectie die we met hoge kortingen van de hand doen. Het eerste artikel voor 30%, het tweede voor 40% en het derde artikel voor maar liefst 50% korting laat De Vries weten.

Het pand, dat eigendom is van de familie de Vries, heeft nog geen nieuwe bestemming.