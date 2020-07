Topstylist en barbier openen kapsalon in centrum Sneek

Rianne heeft jaren ervaring als kapster in het hoog segment. Ze werkte zo’n 7 jaar bij Harry Bijlsma in Heerenveen en was daarna te vinden bij Sjenkels in Leeuwarden. “Tussendoor heb ik 7,5 maand in Zuidoost-Azië rondgereisd. Als ik mijn schaar had meegenomen had ik nog leuk geld kunnen verdienen. Je wilt niet weten hoeveel backpackers om een knipbeurt vroegen toen ze hoorden wat ik deed!”, lacht ze. Na haar reis wist ze het zeker: ‘ik ben gemaakt voor het kappersvak. Sterker nog, op een dag wil ik mijn eigen zaak!’

Hassan en Rianne zijn één jaar samen als stel, maar dat hield ze niet tegen om hun droom werkelijkheid te maken. “Hassan is een echte ondernemer. Hij wilde dit al heel lang. Na een tijd bij Barbershops in Friesland te hebben gewerkt, besloot hij samen met mij de sprong te wagen. Een salon waarin onze beide specialismes samenkomen. Helemaal van onszelf”, vertelt ze stralend.

Als je de salon binnenloopt, zie je de scheiding tussen beide specialismes duidelijk terug. Links Rianne die dames knipt en kleurt, tot ze de ‘wow-factor’ hebben behaald. Rechts Hassan die vakkundig de heren knipt en scheert. Met een touwtje haalt hij de laatste baard- en wenkbrauwharen weg, waarna er strakke lijnen en een zachte huid overblijven. “Als extra kan hij oorharen verwijderen met een vlammetje en de huid verzorgen met een scrub en een goud masker, deze kalmeert de huid na het scheren en vermindert fijne lijntjes”, legt Rianne uit. “We werken met Wella, Mr.Rebel en Eleven Australia. Duurzame producten, vegan friendly en doet wat het belooft. En het ruikt ook nog eens mega lekker!”

De droom is om de salon groot te maken, het team uit te breiden en het aanbod aan te vullen met visagie – voor bruiloften en feesten - en een schoonheidsspecialiste. “Ik vind het heerlijk om klanten blij en helemaal als nieuw de salon te zien verlaten. Daarom wil ik graag een complete ervaring bieden. Bijna een dagje uit. Beautyarrangementen compleet met gezonde hapjes en drankjes, misschien zelfs op een dag een smoothiebar in de salon!”, sluit ze enthousiast af.

Foto en tekst: Schrijflustig – Nathalie Keers