INGEZONDEN - Heb jij binnenkort herfstvakantie? Dan is het zeker een aanrader om er tussenuit te gaan en te genieten van een heerlijk verblijf in Frankrijk.

Met een vakantiehuis Frankrijk ben je verzekerd van een veelzijdige vakantie en kun je volop genieten van alle mogelijkheden die je hebt. Hoe kun je jouw verblijf in Frankrijk tijdens de herfstvakantie invullen? Hier vind je een aantal tips voor jouw herfstvakantie in Frankrijk.

Kies voor een leuke stedentrip

Een van de leukste manieren om je herfstvakantie in Frankrijk door te brengen is met een stedentrip. Een stedentrip geeft je de mogelijkheid om de veelzijdigheid van Frankrijk te ontdekken. Natuurlijk kun je kiezen voor een verblijf in de hoofdstad Parijs, maar er zijn nog veel meer andere mogelijkheden. Wat dacht je van het luxe Nice of het veelzijdige Bordeaux? Er zijn daarnaast nog veel meer andere steden die de moeite waard zijn om te bezoeken, zoals Nantes, Lyon en Toulouse.

Ontdek het levendige Noord-Frankrijk

Je hoeft niet altijd ver te reizen om een heerlijke vakantie te beleven. Ook in het noorden van Frankrijk valt genoeg te zien en ontdekken. Wat dacht je van een vakantiehuis herfstvakantie in de buurt van Lille of het mooie Straatsburg? Het noordelijke gebied van Frankrijk bestaat uit leuke steden en prachtige natuurgebieden, waaronder de Franse Ardennen, maar ook reservaten als Scarpe-Escaut en l’Avesnois. Reims, Rouen, Le Havre en Parijs: het zijn stuk voor stuk bijzondere plekken in het noorden van Frankrijk.

Wijn proeven in de Elzas

Echte wijnliefhebbers opgelet! Een vakantiehuis in de bekende wijnstreek Elzas is echt een aanrader voor in de herfstvakantie. Je hebt dan alle mogelijkheid om de prachtige omgeving te ontdekken en natuurlijk om heerlijke Franse en Duitse wijnen te proeven. In de streek vind je daarnaast ook mooie steden als Straatsburg en Colmar. Je kunt daarnaast ook een uitstapje maken naar Duitsland. Verblijf je in het zuiden van Elzas? Dan kun je ook een bezoek brengen aan de Zwitserse stad Basel.

Een vakantie naar Parijs

Natuurlijk mag een vakantie in Parijs niet ontbreken in de mogelijkheden voor jouw herfstvakantie. De stad heeft genoeg te bieden voor jong en oud en het is dan ook de perfecte bestemming voor het hele gezin. Je kunt de leukste bezienswaardigheden bezoeken, maar ook leuke dagjes uit plannen in de omgeving, zoals Disneyland Parijs. Er is genoeg te beleven in de prachtige Lichtstad.