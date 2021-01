Wanneer je een brochure maakt wil je natuurlijk niet dat deze linea recta in de prullenbak van de ontvanger belandt. In dit artikel geeftDrukbedrijf.nl een aantal tips voor een effectieve brochure.

Tips voor de tekst van je brochure

Houd terwijl je de tekst schrijft het perspectief van jouw doelgroep aan en vertel waarom ze jouw product of dienst moeten gebruiken. Dit kun je doen met één of meerdere unique selling points. In een brochure kun je veel informatie kwijt, maar laat je daarom niet verleiden om er té veel tekst in te zetten. Te veel tekst wordt namelijk niet gelezen en schrikt lezers potentieel zelfs af. Schrijf daarnaast pakkende titels waarmee de aandacht van de lezers wordt getrokken. Met tussenkopjes zorg je ervoor dat de brochure overzichtelijk wordt. Hetzelfde geldt voor bullet points. Vergeet niet om jouw contactgegevens op de brochure te zetten en te kiezen voor een aantrekkelijke call to action. Voorbeelden van een call to action zijn ‘Bel nu voor een afspraak’ of ‘bestel nu’ etc.

Tips voor de afbeeldingen

Super cliché natuurlijk, maar een beeld zegt meer dan duizend woorden. Gebruik daarom alleen beeld van hoge kwaliteit. Beeld waar je de pixels nog op ziet zitten komt zeer onprofessioneel over. Daarnaast is het belangrijk dat beeld en tekst overeenkomen. Dus dat lezers begrijpen waar je beeld over gaat. Ook wil je natuurlijk ‘echt’ overkomen als bedrijf. Maak het beeld daarom niet mooier dan je product of dienst is.

Tips voor het design

Houd bij het ontwerpen van je brochure de huisstijl van je bedrijf aan. Dit zorgt voor herkenbaarheid van je merk. Daarnaast wil je natuurlijk dat je brochure opvalt. Maak hiervoor een opvallend en professioneel ontwerp. Ook kun je een ander papiersoort voor de cover kiezen dan voor het binnenwerk. Hierdoor valt jouw brochure niet alleen meer op, maar krijgt het geheel ook een luxere uitstraling. Zelf de kennis niet in huis om een brochure te ontwerpen? Laat dan het ontwerp uitbesteden. Het enige wat jij hiervoor hoeft te doen is een duidelijke briefing te maken en de tekst te schrijven.

Voeg jij de brochures toe aan pakketten om zo je gehele assortiment te laten zien? Maak jouw pakketjes dan af metvloeipapier. Dit kun je laten bedrukken met je logo of een leuk ontwerp.