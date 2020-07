Tips voor de startende ondernemers in Sneek

Toch zijn er enkele problemen die zowat elke ondernemer ondervindt. Als startende ondernemer, is het belangrijk om hierop voorbereid te zijn! Daarom zetten wij drie vaak voorkomende problemen, oftewel ‘tips’ op een rijtje.

Geen balans tussen privé en werk

Zeker in het begin werken veel ondernemers praktisch de klok rond. Er is altijd wel werk, of je nu e-mails van klanten moet verwerken, de boekhouding op orde moet houden of lijsten moet maken van potentiële sales om te contacteren. Veel ondernemers merken na een tijdje dat ze fysiek en mentaal moe zijn. Daarom kan het een goed idee zijn om bepaalde afspraken met jezelf te maken. Is er geen noodgeval? Dan werk je bijvoorbeeld niet langer dan 21u. Je kunt bijvoorbeeld ook als prioriteit zetten dat je elke avond met je gezin eet en enkele keren per week gaat wandelen met vrienden. De basis hiervan is inzicht; zo kan een urenregistratie programma erg veel inzicht bieden over hoeveel je werkt en wanneer je wel of niet productief bent.

Klanten die niet betalen

Als ondernemer is het een frustrerend feit: je hebt iets verkocht of een dienst uitgevoerd en de klant betaalt niet. Dit kan een foutje zijn, maar ook een keuze van de klant. Je kunt hier als ondernemer zelf achterna gaan, maar dit neemt veel tijd in beslag. Je moet immers elke poging tot contact documenteren én de manieren waarop je een openstaande incasso mag innen, zijn stevig gereguleerd. Als je per ongeluk zo’n wet overtreedt, kan het zijn dat de debiteur jou aanklaagt. Daarom is een incassobureau inschakelen bij niet betaalde rekeningen een goed idee. Een incassobureau is veel beter op de hoogte van de wetgeving én heeft toegang tot tools die jij niet hebt, zoals databases.

Fouten door niet durven uitbesteden

Niet alleen bij wanbetalers is het een goed idee om gebruik te maken van externe professionals. Veel startende ondernemers willen alles zelf doen, om zo geld te besparen. Dat is best een mooi doel, maar niet iedereen heeft van alles kaas gegeten. Moet je je steeds door je boekhouding heen worstelen? Dan is het bijvoorbeeld een goed idee om een boekhouder in te huren. Je betaalt er wat voor, maar spendeert zo veel minder tijd aan je papierwerk én je weet zeker dat alles correct gefixt wordt. Het belang van een goede boekhouder weet je meestal maar nadat je een grote fout hebt begaan … Ook andere diensten, zoals marketing, kun je uitbesteden als je merkt dat je er te weinig van snapt.