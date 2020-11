Tijdens de Kerstdagen introductie van De Walrus Thuischef

SNEEK- “Haal 'De Walrus' in huis dit jaar met de feestdagen!” Dat is de slogan van Restaurant De Walrus tijdens de Kerstdagen 2020 in Sneek.

“Om toch een beetje van De Walrus te genieten hebben we De Walrus Thuis Chef! Een 3 of 4 gangen diner waarmee je in no-time een écht Walrus diner op tafel zet! Wij doen al het voorwerk en jij krijgt instructies om het af te maken én op te maken”, vertelt Ruth Nijman van het bekende Sneker restaurant aan het Leeuwenburg.

Hoe werkt De Walrus Thuischef

“Wij bereiden voor jullie in De Walrus een 3- of 4 gangen (kerst)menu. De gerechten worden koud aangeleverd. Met de meegeleverde instructies heb je alles in huis om er een culinair en onvergetelijk moment van te maken”, aldus Nijman

Bestellen KERSTDAGEN

In verband met de inkoop is het mogelijk om t/m 21 december 2020 te bestellen. De kerstmenu’s kunnen vanaf 24 december afgehaald worden tussen 13.00 en 16.00 uur.

Kosten voor De Walrus Thuis Chef zijn:

3 gangen € 27,50 per persoon*

4 gangen € 32,50 per persoon*

* Dit is inclusief een fles wijn (rood of wit) voor 2 personen.

Voor menu klik op pijltje foto!