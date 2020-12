Tijd om je veranda op te knappen? Een windscherm kopen is een must

INGEZONDEN - Een veranda is een heerlijke plek om lekker tot rust te komen. Vaak is het net een verlenging van je woonkamer en kun je er nog lang zitten, ondanks dat het al wat kouder wordt.

Wat je vaak ziet is dat mensen een veranda hebben, maar hier verder niet zoveel mee doen. Terwijl het juist leuk is om deze ruimte optimaal te benutten! Ook kun je af en toe je veranda opknappen zodat deze langer meegaat.

Overkapping

Heb je al een bestaande veranda of ga je juist een veranda maken om van te genieten? De beste manier om optimaal van je veranda te genieten, is door voor een overkapping te kiezen. Met een dakje zit je toch echt langer beschermd tegen de wind en regen! Je kunt veel langer genieten op een veranda die overdekt is, dan eentje die dat niet is. Het is geen garantie dat je er altijd goed bij zit trouwens, daarom doe je er verstandig aan om een windscherm te nemen, bij bijvoorbeeld terras-windscherm.nl. Daarmee ben je beschermd van wind en regen die hard de veranda op blazen.’

Er warmpjes bij zitten

Een ideale manier om er warmpjes bij te zitten, is door een warmtebron neer te zetten. Dit kan in de vorm van de goede oude vuurkorf of een modernere variant, de heater. Met een heater zit je er ook in de winter heerlijk warm bij! Schuif het windscherm uit en zelfs met sneeuw en regen geniet je nog in de buitenlucht.

Een andere leuke warmtebron is een kachel. Hiermee creëer je direct een knusse sfeer. En het is natuurlijk leuk om af en toe hout op de kachel te gooien om het lekker warm te stoken!

Een verlenging van je woonkamer

Omdat een veranda een verlenging van je woonkamer is, is het ook leuk om deze in accessoires door te trekken. Zorg dat je eenzelfde stijl hebt als je het rustig wilt houden. Zet kaarsen neer, plantjes en leg kussens op de bankjes en/of stoelen. Zo haal je echt het knusse woonkamer gevoel naar de veranda, en andersom natuurlijk ook!

Tijd voor een feestje

En wat dacht je van de leuke feestjes die je vanaf nu kan geven? Mocht het altijd helemaal vol staan met mensen tijdens feestjes, dan is een veranda een ideale uitvalsbasis. Daarnaast kunnen de rokers hier ook terecht om hun sigaret op te roken. Een veranda is een perfecte plek om een feestje te geven. Het laat de boel binnen een beetje doortochten en iedereen kan lekker staan waar hij of zij zich comfortabel voelt.

Zorg voor goede zitplekken of staplekken tijdens de feestjes, zodat mensen optimaal gebruik kunnen maken van de ruimte. Als je snacks en drankjes ook hier neerzet, zul je zien dat mensen ook hier wat langer blijven staan en de ruimtes goed verdeeld zijn. Zo wordt het een favoriete plek van iedereen!