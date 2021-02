Thuiszorg met een avondklok

“Weer avonddienst met de avondklok. Met een werkgeversverklaring en eigen verklaring op zak om Thuiszorg te kunnen leveren aan de cliënten... wat een vreemd gevoel... en zo raar om niemand tegen te komen… het is bizar… niemand op de weg…alleen ik… Ik kom bij een dankbare cliënt weg die lachte toen ik binnen kwam ‘wat bist moai op tiid’. Ik moest ook lachen, het was grappig bedoeld, maar dacht gelijk aan het liedje wat ik net in de auto op de radio hoorde van Miss Montreal “Door de wind, door de regen, dwars door alles heen, door de storm, al zit alles me tegen, DOOR JOU ben ik nooit alleen”. Lockdown, avondklok, positief getest of wat dan ook het weerhoudt ons niet in deze bizarre tijd ‘gewoon’ zorg te leveren.”

“Dat het gewaardeerd wordt door onze cliënten en hun familie is zeker en daar doe ik het voor! Ik zie de rellen op tv, vreselijk...geen woorden voor. Corona hebben is geen pretje en de nasleep ervan ook niet, persoonlijk en met mijn werk heb ik dat ondervonden. Of wachten op de uitslag van een test, de cliënt is angstig, bang dat het Corona is in plaats van een griepje.”

“Wachtende op de uitslag krijgen ze hun zorg van ons met beschermende kleding aan wat geen pretje is om je werk fatsoenlijk te kunnen doen. En dan is het een hele prestatie om je goed te kunnen houden bij verdriet en de cliënt gerust te stellen dat het vast goed komt. Deze crisis vraagt veel van ons allemaal, maar laten we het alstublieft samen blijven doen met respect en fatsoen voor elkaar en de samenleving. Ik stap weer in de auto en vervolg mijn route, ik heb nog tot 23.00 uur te gaan, 5 km verderop wacht een cliënt die blij is dat hij geholpen wordt. Het is rustig op de weg.”