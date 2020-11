Texas Steak Sneek komt met een zeer uitgebreid kerstmenu voor thuis

Een 3 of 4 gangen diner voor thuis. De menu's zullen vers op de dag zelf bereid worden, waarna deze thuis kort opgewarmd dient te worden. Er is veel keus waardoor er voor eenieder wat wils is. En wat dit uniek maakt is dat elk persoon in uw gezelschap zo zijn eigen menu kan samenstellen voor kerst.

Er kunnen ook super de luxe gourmet pakketten worden besteld met het beste vlees. De royale porties en doordat alles vers gemaakt wordt door onze chefs is Texas Steak in staat ook thuis een kwalitatief topproduct te leveren.

De corona crisis hakt er voor de horeca hard in. Texas Steak heeft met haar team de koppen bij elkaar gestoken en in 1 dag tijd een webshop neergezet waardoor er veilig en efficiënt eten besteld kan worden, wat kan worden afgehaald of bezorgd.

Steun de horeca en laat je thuis lekker verwennen met de lekkerste gerechten!

Met smakelijke groet, Team Texas Steak