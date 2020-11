Texas BBQ drive thru op de Westersingel in Sneek

SNEEK- Restaurant Texas Steak in Sneek houdt vanmiddag van 13:00 t/m 17:00 uur een Texas BBQ drive thru. Geheel volgens de corona-regels.

Op de grote BBQ-trein worden Texaanse klassiekers gemaakt, zoals Brisket, Piri Piri Chicken, Tender Porkneck en huisgemaakte Tex Mex worst.

Momi Siboni, patron van Texas Steak is op deze ietwat trieste novembermiddag helemaal in z’n element tijdens het bereiden van de heelijke bbq-gerechten.

Een uitgebreid vleespakket van 25,00 (voor +- twee personen) is verkrijgbaar inclusief een paar kleine smaakmakers. De drive thru, met de in het oog springende locomotief, aan de Westersingel 27 is corona-proof.

Alle informatie vindt u ook op www.texassteak.nl