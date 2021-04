TED Baby & Kids opent morgen haar deuren

Duurzame kinderkleding en speelgoed

Teatske en Daniela kennen elkaar van de Fiftysix, waar ze ongeveer 14 jaar collega’s waren. Teatske o.a. in Leeuwarden en ‘Daan’ in Sneek. Beide dames gaan nu hun droom waarmaken: een eigen winkel in kinderkleding en speelgoed. Duurzame kleding en kwaliteitsspeelgoed, wel te verstaan.

“We hebben beide voor de familie Diekstra aan het werk geweest en met heel er veel plezier”, zegt Teatske “Het is superspannend om nu voor onszelf te beginnen, maar we hebben er ook heel erg veel zin in. We hebben er ook veel vertrouwen in en wij denken beide dat Sneek ook aan zo’n winkel toe was. Het is echt zo’n winkel waar je naar toe wilt als je iets anders dan anders zoekt”, vult Daniela aan.

Trots op alle zelfstandige Sneker ondernemers

Dat de winkel in coronatijd, met alle beperkende maatregelen haar deuren vrijdagmorgen opent, is zoals het is. Via social media (www.tedbabyenkids.nl), app of telefoon (06 12 47 02 42) kunnen afspraken worden gemaakt.

“We moeten trots op Sneek zijn, dat de stad nog zoveel zelfstandige ondernemers heeft, het is hier gelukkig geen eenheidsworst. Als Sneker ondernemers mogen we het samen doen. Nogmaals, we hebben er erg veel zin in!”