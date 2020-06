Technolab SWF gaat over tot actie!

SNEEK- Na ruim anderhalf jaar op volle kracht vooruit was Technolab SWF 'lekker bezig' met het aanbieden van techniekonderwijs aan alle basisscholen in Sudwest-Fryslan en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs.

In samenwerking met bedrijven was het aanbod divers en aantrekkelijk opgebouwd. Met handen en hoofd aan de slag door gewoon 'te doen'. Het enthousiasme bij de scholen was groot en wekelijks werden de workshops in Sneek en Bolsward door gemiddeld 100-150 kinderen bezocht.

Totdat de Corona-crisis roet in het eten gooide en Technolab SWF zoals vele anderen aan de spreekwoordelijke noodrem moest trekken en alle activiteiten helaas moest opschorten.

Maar stilstaan is achteruitgang en dus ging Technolab SWF dat doen waar we goed in zijn; over tot actie! Tijdens o.a. digitale vergaderingen werden er plannen voor een online aanbod gemaakt en werd er verder inhoud gegeven aan de onzekere toekomst.

De Technolabbers werken op dit moment aan een digitale escaperoom en ook is er een interessante en uitdagende challenge opgezet. De kinderen worden uitgedaagd om mee te denken met ontwikkelingen in het jaar 2050 https://www.technolab-swf.nl/challenge