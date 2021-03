Team Thuiszorgtechnologie viert zilveren jubileum

De zeventien verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in medisch-technische zorg thuis. Van sondevoeding en infuusbehandelingen (vocht, voeding en medicatie) tot pijnbestrijding en palliatieve zorg. Dankzij Team Thuiszorgtechnologie kunnen cliënten na een ziekenhuisopname vaak eerder naar huis. Soms kan zelfs een ziekenhuisopname worden voorkomen.

Twee locaties

Team Thuiszorgtechnologie biedt 24/7 zorg aan volwassenen én kinderen. De verpleegkundigen bezoeken alle uithoeken van onze provincie. Om de afstand tot hun cliënten te beperken, heeft het team twee uitvalsbases: Drachten en Sneek. Zo nodig reiken ze elkaar de helpende hand. ‘We vormen één team met twee locaties.’

Ontwikkelingen

Karen en Rina zijn sinds de start betrokken bij Team Thuiszorgtechnologie. In het eerste jaar hadden vier verpleegkundigen samen zo’n vijftig cliënten onder hun hoede; inmiddels is dat een veelvoud. Ook de behandelmogelijkheden zijn de afgelopen kwart eeuw fors uitgebreid. Vroeger bleven patiënten gedurende de sondevoeding in het ziekenhuis, tegenwoordig kan dat gewoon thuis. Ook patiënten met afweerproblemen krijgen hun immunoglobuline ‘gewoon’ thuis toegediend. Zo blijft hen een belastend bezoek aan het ziekenhuis bespaard.

Veel voldoening

Op deze manier geeft Team Thuiszorgtechnologie invulling aan de ambitie van de Antonius Zorggroep: in het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan. Patiënten gedijen en herstellen immers het beste in hun vertrouwde omgeving.

Verder is Team Thuiszorgtechnologie nauw betrokken bij de zorg in de laatste levensfase, bijvoorbeeld door het toedienen van pijnmedicatie. ‘Wij dragen bij aan een menswaardig afscheid en dat geeft mij veel voldoening.'

Feestje uitgesteld

Vanwege COVID-19 kon Team Thuiszorgtechnologie het zilveren jubileum niet uitbundig vieren. De verpleegkundigen hopen later dit jaar op een feestelijke herkansing.