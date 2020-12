Supermarkt in Oppenhuizen blijft

OPPENHUIZEN- Al enige tijd was er onzekerheid onder de medewerkers van de Superrr over het voortbestaan van de dorpswinkel aan de Tsjerkebuorren in Oppenhuizen. De winkel dreigde in 2021 te verdwijnen uit de tweelingdorpen, omdat supermarktorganisatie Support & Co stopt met de Superrr's in Oppenhuizen, Wirdum en Aldeboarn.

Maar er is licht aan de horizon. De Superrr-supermarkten worden vanaf april 2021 overgenomen door Centerrr. Niet alleen voor de medewerkers maar ook voor de klanten zal dat vast een geruststelling zijn. Boodschappen doen in eigen dorp blijft mogelijk.

Deze week verscheen onderstaand persbericht van Zorggroep Alliade waarin de overname wordt bevestigd.

Vanaf dinsdag 6 april neemt Centerrr alle activiteiten van de Superrr-supermarkten in Aldeboarn, Oppenhuizen en Wirdum over. Zorggroep Alliade heeft met Centerrr een zeer geschikte overnamekandidaat gevonden. Centerrr is namelijk een organisatie die zich begeeft op het raakvlak van zorg en ondernemerschap.

Belangrijke voorziening

Zorggroep Alliade is blij dat er een overnamekandidaat is gevonden. Supermarkten zijn vaak een belangrijke voorziening voor dorpen. Door de overname kunnen dorpsbewoners voor hun dagelijkse boodschappen nog steeds om de hoek terecht.

Warme overdracht

Cyril van Zuidam, directeur Support & Co: ‘We vinden het jammer dat we met de supermarkten stoppen. Maar gelukkig hebben we een overnamekandidaat gevonden. We hebben we goede afspraken kunnen maken. Zo worden alle medewerkers en cliënten overgenomen en is er voldoende tijd voor een warme overdracht.’

Maatschappelijk betrokken concept

Centerrr zet in op kleinschalige service en (regionale) producten van uitstekende kwaliteit. Daarnaast biedt Centerrr net zoals Zorggroep Alliade leer-/werktrajecten of zinvolle dagbesteding aan mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt in een normale werkomgeving.

Bron: www.topentwelonline.nl