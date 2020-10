Stremming brug Follega van 10 t/m 12 november

FOLLEGA- Maandag 2 november start de renovatie van brug Follega. Wegverkeer tussen Spannenburg en Lemmer moet van 10 tot en met 12 november rekening houden met een volledige stremming. Fietsers kunnen wel over de brug. Vanaf 2 november tot en met 1 april wordt de brug niet bediend. Er is deze periode een beperkte doorvaarthoogte van 1,5 meter. Vanaf 1 april 2021 wordt de brug weer bediend. Eind mei 2021 is het werk klaar.

De brug is gebouwd in 1961 en toe aan groot onderhoud. De provincie vervangt de bovenbouw en het brugdek. De parallelbaan op de brug wordt smaller en ingericht voor alleen (brom)fietsers en voetgangers. Na renovatie gaat de brug over op afstandsbediening vanuit de provinciale bediencentrale It Swettehûs in Leeuwarden.

Er is vanaf 12 november een tijdelijke brug voor auto’s en een aparte tijdelijke brug voor (brom-) fietsers en voetgangers. Meer informatie: www.fryslan.frl/brugfollega