Steun de horeca: maak van thuis een culinaire genietplek!

SNEEK- Door de coronamaatregelen kunnen we niet gezellig buiten de deur een borrel doen, lunchen of eten. De horecagelegenheden in Zuidwest Friesland zijn gesloten. Maar er is wel wat op gevonden om toch zichtbaar en (deels) in bedrijf te blijven. Bijna zeventig horecagelegenheden hebben zich aangesloten bij de campagne ‘Omtinken’ van VVV Waterland van Friesland en Ying Media. Daarmee brengen ze hun bestel- en afhaalaanbod extra onder de aandacht. En zo kan iedereen - inwoner en toerist - culinair ‘genietsjen bliuwe’

De horecaondernemers bieden hun culinaire assortiment aan via de websites van VVV Waterland van Friesland en Ying Media. Veel ondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland en staan normaal gesproken al op de website, maar vanwege de coronacrisis krijgen ze nu extra aandacht (omtinken) voor hun bezorg- en afhaalinitiatieven. Zo is er een social mediacampagne opgezet waar in korte tijd al de eerste 10.000 mensen mee zijn bereikt. De afhaal- en bezorginitiatieven krijgen verder aandacht in de titels van Ying Media: Groot Sneek, Groot De Fryske Marren en Groot Bolsward-IJsselmeerkust. “We roepen iedereen op de lokale horeca in Zuidwest Friesland te steunen”, zegt Floriaan Zwart, directeur van VVV Waterland van Friesland. “Haal eten op, laat het bezorgen en geniet thuis of op je vakantieadres. Daarmee steun je de horecaondernemers en verwen je jezelf.”

Aanbod om van te watertanden

Dat je thuis enorm kunt genieten van het aanbod van de horecaondernemers, dat maakt de campagne ‘Omtinken’ wel duidelijk. Wie op de website van VVV Waterland van Friesland kijkt, ziet dat het aanbod enorm is. Zo kun je onder meer gaan voor luxe warme dranken en taartjes, overheerlijke pannenkoeken, luxe hapjes, een vitaminepakket, borrelboxen, een Friese kaasfondue of een overlevingspakket vol biertjes. Het Proeflokaal in Sneek maakt bijvoorbeeld een kant-en-klare box met de lekkerste hartig- en zoetigheden. Denk aan cheesecake karamel-zeezout, suikerbroodpudding, brownies, worstenbroodjes en American burgers. Er worden zes theesoorten bijgeleverd. Restaurant ’t Ponkje in Woudsend heeft een afhaal- en bezorgmenu, maar biedt daarnaast nog een bijzondere mogelijkheid: privédineren in het museumhuisje van Woudsend.

Bezorgen vraagt om investering Ook het Tolhuis in Joure is deelnemer van de campagne ‘Omtinken’. “We hebben bij dit alles wel een groot voordeel”, zegt Ramon Favier. “We waren al voor corona bezig met het opzetten van een afhaal- en bezorgservice. Daardoor hebben wij het ook al heel goed kunnen voorbereiden. Dat is ook nodig, want als restaurant zomaar gaan bezorgen vraagt om een investering.” De bezorging van Het Tolhuis heeft de passende naam Tollie’s ThuisService gekregen. Er kan worden gekozen uit een rijk assortiment van lunchgerechten tot voor-, hoofd- en nagerechten.

We moeten omdenken

Barry Diphoorn van Lewinski in Sneek biedt van donderdag tot en met zondag afhaalmaaltijden aan. “Als ondernemers moeten we omdenken”, stelt zij. “Alle maaltijden zijn biologisch. Mensen kunnen kiezen uit vlees, vis of vegetarisch. Ik vraag mensen om eigen bakjes mee te nemen als dat kan, dat scheelt heel wat verpakkingsmateriaal.” Om het afhalen extra aantrekkelijk te maken, heeft ze ook een pop-upwinkeltje geopend. “Daarin kunnen alle ingrediënten die ik gebruik, direct worden gekocht. Denk aan lekkere olijfolie, vinagars en nog veel meer. En er kunnen boeken worden geleend en andere artikelen worden geruild. Op die manier zorgen we in deze tijd ook nog voor het sociale aspect.”

Nu je kansen pakken Reitse Spanninga deed onlangs online een oproep richting de horecagelegenheden om zich aan te sluiten bij ‘Omtinken’. Als culinair adviseur, privéchef aan huis en televisiekok en barbecuespecialist voor RTL Eigen Huis en Tuin zegt hij: “Als het stormt, moet je reven en niet de zeilen strijken. Je moet nu als horecaondernemer je kansen pakken.” Reitse weet als oud-restauranteigenaar dat je daarmee niet de inkomsten behaalt die je

normaal zou hebben. “Maar zo blijf je wel zichtbaar en dat is ontzettend belangrijk. Laat mensen weten dat je er bent. Je hebt ook echt een toegevoegde waarde. Als horecaondernemer weet je mensen culinair te verrassen en gastvrijheid te bieden. Dat kun je nu thuis doen, op jouw manier. Dat voelt voor veel mensen als een warme deken. Zelf ben ik komend weekeinde privéchef voor een echtpaar, met alles erop en eraan.”

Over VVV Waterland van Friesland VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied twintig VVV-locaties. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Een groot aantal recreatieve bedrijven is actief aangehaakt bij VVV Waterland van Friesland om Zuidwest Friesland verder op de kaart te zetten.