Steeds meer bedrijven uit de regio Friesland gebruiken factoring

INGEZONDEN - Alternatieve financieringen zijn overal in opkomst. Ook in de regio Friesland zoeken steeds meer bedrijven naar een alternatief op de traditionele bancaire lening.

Deze alternatieve manieren van financiering bieden ondernemers meer flexibiliteit als het aankomt op ondernemen. Een flexibele financiering geeft meer grip op de kosten en voorkomt situaties waarbij je vast zit aan een grootschalige lening. Iets wat ook in lastigere tijden een voordeel is.

Waarom flexibel krediet?

Er zijn verschillende voor- en nadelen aan het afsluiten van een traditionele lening. Het fijne ervan is dat je continu aan je verplichtingen voldoet en je hoeft niet telkens losse leningen af te sluiten. Vaak als je leent weet je hoeveel je nodig hebt en of je het terug kunt betalen. Bijvoorbeeld als je een bestelbus of machine wilt financieren, dan is een ‘normale’ zakelijke lening geschikt. Maar soms weet je vooraf niet precies hoeveel je nodig hebt. Als je bijvoorbeeld een grote klus, debiteuren, marketingkosten of ander werkkapitaal wilt voorschieten wil je liever flexibel zijn met je opnamebedrag.

Wat zijn mijn opties?

Er zijn verschillende soorten flexibel krediet. Voor elke ondernemer is het individueel afhankelijk wat de beste keuze is. De meeste ondernemers zien echter wel in dat dankzij deze opties nieuwe kansen ontstaan. Waar vroeger een lange termijn lening de enige optie was is er nu een overvloed aan alternatieven.

Keuzes maken

Welke financieringsmethode het beste bij jouw onderneming past is soms lastig te bepalen. Er zijn gelukkig genoeg bedrijven en financiële adviseurs die hier in willen meedenken. ‘’Vaak staan de financierders je ook graag te woord om hun dienstverlening toe te lichten, het hoort immers bij het werk om ondernemers te adviseren wat het beste bij hun onderneming past’’ vertelt Bart van der Plas van Freelance Factoring. Bart: ‘’Al zullen de meeste financierders wel geneigd zijn uit te komen op hun eigen oplossing natuurlijk’’. Kortom, er zijn genoeg financieringsopties op de markt in de regio Friesland. Nu nog een kwestie van de juiste financiering vinden voor jouw onderneming.