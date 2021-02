Statement Koninklijke Horeca Nederland

SNEEK- KHN roept het kabinet op om per direct versoepelingen voor de horeca door te voeren en de terrassen te openen. De horeca heeft al eerder bewezen verantwoord open te kunnen en moet daarom worden meegenomen in de oplossing in de strijd tegen het coronavirus.

"Horecaondernemers hebben de afgelopen dagen beelden voorbij zien komen van overvolle pleinen en chaos in de parken in verschillende steden waar mensen massaal bij elkaar komen zonder ook maar één maatregel in acht te nemen. KHN krijgt steeds meer signalen van horecaondernemers die hun deuren willen openen na het zien van deze beelden.

Een logisch gevolg, want dit is absoluut niet meer uit te leggen aan horecaondernemers én gasten! In de horeca kun je de toestroom van gasten reguleren en kunnen ondernemers hun gasten veilig én verantwoord, op basis van protocollen en volgens alle corona maatregelen, verwelkomen. De actie om desnoods zonder toestemming open te gaan, is niet de lijn die wij vanuit KHN landelijk voeren. Maar we hebben wel alle begrip hiervoor.

Het is een heel duidelijk signaal naar Den Haag en dat ondersteunen we volop. KHN heeft gisteren opgeroepen tot een spoedoverleg en vroeg het kabinet om nog deze week met ons om de tafel te gaan om de verantwoorde heropening van de horeca te bespreken.

Vanmiddag vond er een spoedoverleg plaats met demissionair minister Van ‘t Wout en demissionair staatssecretaris Mona Keijzer om het o.a. hierover te hebben. KHN is van mening dat de horeca al eerder heeft bewezen hierop voorbereid te zijn en dus zonder overtreden van wetten en regels, volgens de horecaroutekaart voor een verantwoorde heropening open zou moeten kunnen."

Ramen open en muziek volgas!

In Sneek wordt door een aantal horecaondernemers opgeroepen om zaterdag 27 februari van 19.45 uur tot 20.00 uur de ramen van de etablissementen open te doen, het licht aan en muziek ‘volgas’