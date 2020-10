Start nieuwe MBO-opleiding in Sneek om tekort vakkrachten in logistieke sector tegen te gaan

SNEEK- Vandaag is de eerste groep studenten gestart met de hagelnieuwe MBO2-opleiding ToLo: Toekomst in Logistiek bij Hoekstra Transport in Sneek.

Een feestelijke start want er is trots op deze eerste lichting studenten die een prachtig werk- en opleidingstraject gaan volgen. ToLo is het resultaat is van een mooie samenwerking tussen verschillende partijen. De studenten werden met gebak en een welkomstwoord van Christien Lycklama à Nijeholt namens Hoekstra Transport, Lineke Kleefstra namens ROC Friese Poort en Klaas de Haan namens STL begroet en succes gewenst.

ToLo staat voor Toekomst in Logistiek en staat synoniem voor een samenwerking tussen verschillende partners met als doel het nu en in de toekomst krijgen van goed gekwalificeerde medewerkers voor de sector Transport en Logistiek. Het onderwijs wordt samen met de sector ontwikkeld en instroom van verschillende doelgroepen wordt mogelijk gemaakt. Zo is er praktijkgericht onderwijs dat aansluit bij de behoeftes in de logistieke sector en voor de leerlingen een prachtige nieuwe opleiding met een gemotiveerd docententeam van ROC Friese Poort in combinatie met veel gastlessen van mensen uit de sector.

Gestart wordt met een MBO2-opleiding maar het is nadrukkelijk de bedoeling om dit traject verder uit te breiden de komende jaren, immers er zijn ook veel vacatures in andere logistieke functies, zoals planning, teamleider en chauffeur.

Verschillende partners uit de Transport en Logistieke sector samen met STL werken hierin samen met ROC Friese Poort voor het onderwijs, JOOOP werkt voor de begeleiding van het voorschakeltraject, Dinkla Rijschool uit Balk, Gemeente Sudwest Fryslan en Fryslan werkt. De gezamenlijke ambitie wordt vastgelegd in een convenant welke later deze maand ondertekend gaat worden. Voor meer informatie kijk op www.hoekstrasneek.nl/tolo. Overigens zijn er nog steeds een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de opleiding.

TOLO-leerlingen Tim Spoelman en Gerrit Tuinstra luisteren naar het welkomstwoord van directeur Lineke Kleefstra van ROC Friese Poort Sneek.