Start netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden in Friesland

SNEEK-Op 10 februari geeft wethouder Friso Douwstra (voorzitter WSP Fryslân Werkt!) het startsein voor de samenwerking tussen JobOn en de 18 Friese gemeenten. Vanaf dat moment organiseert JobOn, de landelijke vrijwilligersorganisatie voor werkzoekenden, maandelijks (online) sollicitatieworkshops en netwerkbijeenkomsten voor iedereen die op zoek is naar werk. Tijdens deze kick-off bijeenkomst vertelt oprichter Pieter Vermeer over het ontstaan van JobOn en de kracht van netwerken. Hierna geeft loopbaan- en werkgeluk coach Wibo Roosjen een workshop over de invloed van geluk op sollicitatie-activiteiten.

Als werkzoekende is het belangrijk om tijdens je zoektocht naar een baan positief en in beweging te blijven. Vermeer: “Met onze netwerkbijeenkomsten en workshops helpen we hierbij. Werkzoekenden ontmoeten hier collega-baanzoekers om ervaringen uit te wisselen, breiden hun netwerk uit en vergroten hun sollicitatievaardigheden. Gezien de huidige situatie vinden onze activiteiten momenteel veelal online plaats, maar zodra het weer mogelijk is organiseren we events op locatie. Bij alles wat we doen staat netwerken altijd centraal, want het leggen van contacten is erg waardevol en zeker tijdens je zoektocht naar een nieuwe baan.”

Netwerken werkt

Dat netwerken werkt, blijkt wel uit het ontstaan van JobOn. Wat in 2013 klein begon, is in rap tempo uitgegroeid tot een landelijk netwerk. Vermeer: “Wij werken inmiddels samen met tientallen gemeenten in heel Nederland en zijn trots dat we nu ook in Friesland een lokaal netwerk kunnen opbouwen waarbij werkzoekenden elkaar op weg helpen.”

Ook Friso Douwstra is blij met de samenwerking: “De activiteiten van JobOn zijn een goede aanvulling op de hulp die onze samenwerkingspartners binnen WSP Fryslân Werkt! bieden aan Friese inwoners die nu een uitkering ontvangen. Door deze samenwerking kunnen we nu nog meer werkzoekenden op weg helpen, motiveren en enthousiasmeren. Zeker in deze tijd is het leggen van contacten met mede-werkzoekenden van groot belang”.

Sollicitatieworkshop ‘Beïnvloed geluk & solliciteer succesvol!

De Kick-off bijeenkomst inclusief sollicitatieworkshop vindt online plaats op woensdagochtend 10 februari van 10.00 tot 12.00 uur (via ZOOM). Tijdens de sollicitatie-workshop staat trainer Roosjen stil bij geluk en welke invloed dit kan hebben op sollicitatie-activiteiten. Ook wordt ingezoomd op het belang van netwerken. Werkzoekenden en ondernemers met een TOZO-uitkering kunnen zich gratis aanmelden via: https://jobon.nl/events/kickoff-jobon-at-fryslan.

Over JobOn JobOn organiseert netwerkbijeenkomsten, workshops en online trainingen voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan. Deelnemers werken hierbij actief aan het onderhouden en uitbreiden van hun netwerk, vergroten hun vaardigheden en versterken elkaar. In de toekomst wil JobOn ook lokale bijeenkomsten organiseren in Leeuwarden, Drachten, Sneek en/of Heerenveen. Vrijwilligers die het leuk vinden om dit soort bijeenkomsten te organiseren zijn van harte welkom.

Over WSP Fryslân Werkt! In WSP Fryslân Werkt! hebben alle Friese gemeenten, UWV, SW-bedrijven, het Leerwerkloket, onderwijs en sociale partners hun krachten gebundeld. Gezamenlijk ondersteunen zij werkgevers bij het ‘inclusief ondernemen’ op het gebied van personeel