Stadsbrouwerij Sneek heeft een nieuwe website

SNEEK- “Yes...! De website is live! Dankzij de enorme inzet van Divites webwerk (Johan van van de Werf) en Sneeck (Mark Eldering) hebben we een prachtige nieuwe website waar je online kunt bestellen”, melden Klaas-Pieter Majoor, Wietse Nieuwenhuis en Cees Vogelvanger, de initiatiefnemers.