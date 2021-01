Spirituele beroepen steeds meer in trek in het noorden van Nederland

De waarzeggers zijn bekend onder de namen : helderzienden, mediums, paragnosten en kaartleggers. Een waarzegger kan los van de toekomst voorspellen ook andere spirituele problemen in het leven oplossen.



Mediumchat.nl heeft een onderzoek gedaan om te weten waar het grootste deel gekwalificeerde spiritueel werkers in Nederland werkzaam is. Het noorden van Nederland kwam aan top met de meest spiritueel werkers. Om erkend te worden als een gekwalificeerde waarzegger moet je een spiritueel diploma bezitten. Dit beroep eist dan een professionele HBO opleiding dat 4 jaar duurt.



HBO opleiding voor waarzeggers



Voor de opleiding als levenstherapeut of spiritueel werker zie je hier twee scholen. De scholen waar deze opleiding gevolgd kan worden zijn The School of life in Amsterdam en het Spiritueel Centrum Aurora in Heeze. Na het afmaken deze 4-jarige opleiding bezit jij de titel van helderziende, medium, paragnost of waarzegger.



Medium Mark over de spirituele HBO opleiding



Mark heeft de 4-jarige HBO opleiding levenstherapeut diploma behaald. Hij heeft veel kunnen leren tijdens zijn opleiding. Het is wel belangrijk te weten dat de gaven en inzicht van deze levenstherapeuten gebruik worden om mensen spiritueel te helpen. Mark heeft geleerd hoe je emotionele blokkades kan opheffen en spirituele vragen zingeving te beantwoorden. Als hij tot een persoon praat krijgt hij energie, gevoelens en beelden binnen. Een ervaring dat ervoor zorgt dat hij anderen beter en effectiever te helpen.



Je levensstroom op gang brengen



Volgens Mark heeft hij als medium de kennis om de emotionele blokkades op te heffen. Als deze energieveld weer vrij kan doorstromen heeft dit een positieve invloed op alle aspecten van het leven. De opleiding spiritueel werker/levenstherapeut is aan te raden aan iedereen die de gave heeft en zich verder wilt verdiepen in een spiritueel beroep.



Een spiritueel beroep uitoefenen eist lef



Medium Mark zegt dat deze gave niet voor iedereen is en dat er heel veel moed voor nodig is. Je hebt namelijk positief en negatief energie en jij zal moeten leren hoe je moet omgaan ermee. Het is niet duidelijk waarom de spirituele werkers en levenstherapeut het beroep het meest uitoefenen in het noorden van Nederland. Het is wel duidelijk dat sommige mensen er niet in geloven en niet positief erop reageren.