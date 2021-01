SPAR Kraakman Woudsend ontvangt het Super Supermarkt Keurmerk

WOUDSEND- SPAR Kraakman in Woudsend is onderscheiden met het Super Supermarkt Keurmerk (SSK). Ondernemer Edwin Kraakman is recent gecertificeerd. Het SSK is een keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom hun supermarkt.

Lokaal en duurzaam ondernemen

Met het ontvangen van het Super Supermarkt Keurmerk hebben ondernemer Edwin Kraakman en zijn medewerkers bewezen dat ze zich onderscheiden door hun duurzame keuzes op tal van terreinen: hun extra inzet voor de buurt en bewoners en hun relatie met en de omstandigheden van de medewerkers. Maar ook op het gebied van veiligheid, energiebesparing, afvalreductie, assortiment, transport en logistiek. Er is in deze winkel veel aandacht voor de thema’s van het keurmerk, waarbij duurzaamheid, lokale betrokkenheid en assortiment er wel uitspringen. Dit heeft mede bijgedragen aan het toekennen van het Super Supermarkt Keurmerk.

Beoordelingscriteria

SPAR Kraakman in Woudsend is beoordeeld op zeven criteria: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam energiegebruik, veiligheid en preventie, afvalinzameling en –reductie en transport en logistiek.

Harrie ten Have, voorzitter Stichting Super Supermarkt Keurmerk benadrukt dat het SSK geen eenvoudig te behalen keurmerk is. Ondernemer Kraakman is dan ook supertrots op het behaalde resultaat: ‘Het is een erkenning voor de zaken waarmee we het verschil maken. En het is voor onze klanten ook prettig dat zij boodschappen doen bij een supermarkt waarvan de eigenaar lokaal betrokken en verantwoord onderneemt.’

SPAR Woudsend

SPAR is een supermarktformule, van oudsher gevestigd in buurten, waarbij het gemak voor de dagelijkse boodschappen voorop staat. Daarnaast bezorgt SPAR Kraakman boodschappen in heel Noord-Nederland. Meer informatie is te vinden op de website van SPAR Kraakman: https://www.spar.nl/winkels/spar-kraakman-824