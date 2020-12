Sneker zeilwasserij ZONklaar neemt wasserij-activiteiten Ultramar over

SNEEK- ZONklaar, de grootschalige wasserij in Sneek, heeft de wasserij-activiteiten van Ultramar uit Oosterhout (Brabant) per 1 oktober overgenomen. Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in het reinigen en impregneren van zeilen, bootkappen en tenten. ZONklaar reinigt, impregneert en repareert daarnaast ook zonwering. Door de overname van Ultramar is ZONklaar uitgegroeid tot de grootste moderne zeil- en tentenwasserij in Nederland en Duitsland.

Beide zeilwasserijen werken via inzamelpunten waar de watersporter zijn tenten en zeilen kan inleveren. Deze inzamelpunten zijn hoofdzakelijk zeilmaker- en watersportgerelateerde bedrijven door het hele land. ZONklaar heeft naast de ruim 160 inzamelpunten in Nederland ook inzamelpunten in onder meer Zwitserland en België. Duitsland telt inmiddels zo’n 50 inzamelpunten.

Extra feestelijk

De overname is voor ZONklaar extra feestelijk omdat het dit jaar haar 10-jarig jubileum beleeft. Directeur Tino Schurer: “Wij streven naar een zo optimaal mogelijke landelijke dekking. Met deze overname wordt ons netwerk fijnmaziger en neemt het aantal inzamelpunten fors toe. Een eindklant moet niet langer dan tien minuten onderweg hoeven zijn om zijn wasproduct te kunnen inleveren. Met deze overname beginnen we dat punt aardig te benaderen. Daar zijn we heel erg blij mee.”

‘Ons bedrijf komt in goede handen’ Ultramar Zeil & Tentwasserij is sinds 1998 gespecialiseerd in reiniging en impregneren van jachtzeilen, bootkappen, tenten, zeilhuiken en parasols. Het bedrijf wil zich volledig gaan toeleggen op het verder uitbouwen van de (online) verkoop van reinigings- en impregneerproducten van het eigen merk en ziet in ZONklaar de ideale partij om de wasactiviteiten over te nemen. Ultramar-directeur Pieter Visser: ”Het is voor ons belangrijk dat de nalatenschap van ons bedrijf in goede handen terechtkomt. Wij weten dat ZONklaar hoogwaardige kwaliteit biedt en dat onze klanten bij hen in goede handen zijn.”

Verhoging capaciteit

Door de overname is het aantal inzamelpunten van ZONKlaar en de eindklanten dat zij gaat bedienen met ongeveer 40% toegenomen. Het bedrijf verhoogde onlangs al haar capaciteit door het reining- en impregneerproces opnieuw in te richten. De werkplaats is uitgebreid van 350m2 naar 800m2 en het proces is efficiënter en schoner ingericht, onder meer door de aanschaf van nieuwe innovatieve machines. Zo werd in 2018 de Airlesswash van Denemarken naar Nederland gehaald. Tino Schurer: “Deze machine werkt op basis van vacuümtechniek, hierdoor kunnen we nagenoeg slijtagevrij wassen en besparen we drastisch op waterverbruik. Dit verlengt de levensduur van de zeilen.” Daarnaast is er een droogcabine gerealiseerd waar boottenten en zeilen gedroogd en geïmpregneerd worden. Tino Schurer: “Door alle stappen in het proces goed op elkaar af te stemmen zijn we in staat om hoge volumes waswerk te drogen, en dat zorgt voor een snellere doorloop.” Het team is onlangs uitgebreid met een aantal nieuwe mensen en komt in totaal op elf medewerkers.

Over zijn toekomstplannen met ZONklaar is Schurer helder: “We willen onze inzamelpunten, nu en in de toekomst, zo optimaal mogelijk van dienst zijn om gezamenlijk alle watersporters te helpen om de uitstraling en levensduur van hun canvas en zeilen te verbeteren.”