Sneker UP Projects levert Harkemase Boys als eerste Friese amateur voetbalclub Led Boarding

HARKEMA – Sportpark De Bosk heeft de uitstraling van de meest ambitieuze voetbalclub van Friesland, maar dat betekent niet dat de kaderleden van Harkemase Boys achteroverleunen. Het hoofdveld is verfraaid met 50 meter Led Boarding en dit is inmiddels in werking gesteld. Het levert nog meer uitstraling en prachtige communicatiemogelijkheden voor sponsoren op.