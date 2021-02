Sneker schoonmaakbedrijven kiezen wederom voor Empatec

Uitstroom Sjoerd Ydema, mede-eigenaar schoonmaakbedrijf Van Dijk & de Boer, Sibold Jellema, eigenaar Rooth Multiservice en Olaf Schulte, operationeel directeur van Empatec hebben onlangs het 5-jarig samenwerkingscontract ondertekend. Wat de samenwerking extra bijzonder maakt is dat de bedrijven, ondanks de huidige crisis, een langere termijn samenwerking aangaan. Olaf Schulte, operationeel directeur Empatec: “Het gaat om maar liefst negen medewerkers die worden gedetacheerd. Vier mensen bij Rooth en vijf mensen bij van Dijk & De Boer. Het is belangrijk dat onze medewerkers uitstromen naar reguliere werkplekken buiten ons bedrijf. Dit draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling.”

Samenwerken

Sjoerd Ydema: “We verrichten veel werk voor de Gemeente Súdwest-Fryslân. Maar we zijn ook actief binnen onder andere de recreatieve sector. We zijn trots op deze hernieuwde samenwerking. Onze vaste medewerkers hebben heel positief gereageerd op de komst van hun nieuwe Empatec-collega’s. We zijn blij dat we op deze manier kunnen bijdragen aan de maatschappij.” Ook Sibold Jellema van Rooth is enthousiast: “We merken dat de schoonmakers van Empatec blij zijn met hun nieuwe werkomgeving. Het doet écht iets met ze om nu voor ons bedrijf te werken. Nu voelen ze zich nóg meer van waard.”