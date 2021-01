Sneker ondernemer roept op tot posterverspreiding: Voor altijd gesloten

SNEEK- “Om richting de politiek en de media nog zichtbaarder te maken hoe hoog onze nood is gaan we actievoeren. We vragen jullie om deze opvallende poster op de winkelruit te plakken EN ZOVEEL MOGELIJK TE VERSPREIDEN IN JE RETAILNETWERK”, schrijft een ondernemer uit Sneek op zijn facebookpagina.

“Hoe meer winkels deze posters ophangen, hoe duidelijker het voor iedereen is dat de retail belangrijk is voor Nederland. We vragen hier uiteraard ook media-aandacht voor. Deze poster vind je in de zojuist verstuurde nieuwsbrief in je mailbox of via onderstaande link https://mailchi.mp/inr.../corona-update-8-januari-1017942... “, besluit de retailer.