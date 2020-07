Smakelijk bijtanken bij N° Elf aan de Bolswarderweg

“Ja 1 april was geen grap, zeker niet. We konden de winkel eigenlijk gelijk weer dicht doen, want sinds de 15de maart was corona écht in het land. In die periode hebben we wel het een en ander aan kunnen passen. We hebben een kleine verbouwing gerealiseerd en we waren hier aanwezig vanwege het tankstation”, blikt Minetta terug.

“Wij hebben het concept van Lewinkel overgenomen. Het ontbijt, de lunch en de afhaalmaaltijden ’s avonds. Er worden hier gelukkig nu heel wat broodjes afgehaald en dat was in het begin van de coronatijd echt wel even anders. We kunnen onze afhaalklanten weer volop bedienen met de lekkere broodjes.”

“Omdat de ruimte niet zo groot is, kun je hier nog beperkt zitten om een maaltijd te nuttigen. We zijn verplicht om de coronamaatregelen te waarborgen en daardoor kunnen er vijf tot zes personen een plaatsje krijgen.”

Plaatkoek

“Mensen kunnen hier naast de broodjes en de maaltijden ook brownies en plaatkoek afhalen. Dat laatste product is echt een hot item. Via de Veenema’s kun je ook olie bij ons kopen en verder hebben we nog unieke cadeauartikelen in de aanbieding. Producten van ’s Lands Best, heerlijke sapjes doen het ook goed in de winkel.”

Voorlopig hebben de beide zussen het goed naar de zin, en dat is vanaf het begin ook de insteek geweest.

“We willen mensen een heerlijk broodje verkopen en ook met onze avondmaaltijd hopen wij te scoren. Vandaag hebben we een schnitzeltje met gebakken aardappeltjes op het menu staan. Verder hebben we veel curries, Indonesisch eten en zalmlasagna’s om maar eens wat te noemen. Dingen die je zelf misschien thuis niet zo snel zult klaar maken, een huis gekookte maaltijd voor mensen die o.a. alleenstaand zijn.”