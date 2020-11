Sinterklaasactie 2020: Winnen met uw aankoop

SNEEK- Vanaf morgen maak je weer kans op vele waardebonnen bij uw aankoop bij één van de deelnemende winkels in Sneek. Er zijn door de vrijwilligers van Ondernemend Sneek weer 300.000 Sinterklaas loten verdeeld bij de deelnemende winkels (herkenbaar aan de poster op het raam) in de binnenstad en bij Poiesz supermarkten in Sneek en de 8 inlevertonnen staan ook weer klaar.