Sijperda Verhuur introduceert uitbreiding assortiment grondverzet-machines

Van het merk Kobelco zijn nu ook modellen van 3-, 4-, 5-, 7-, & 9-ton uit voorraad leverbaar. Naast graafmachines is de vloot uitgebreid met diverse modellen zwaardere Schaeff-shovels/wielladers en Bens-rupsdumpers. Voor dit traject is de verhuurder een samenwerking aangegaan met kemp Groep.

‘Wij zien de vraag naar grondverzetmachines toenemen, met name in de zware modellen. Met deze versterking sluiten wij goed aan op de behoefte van onze klanten in de grond, weg en waterbouw (infra), met een totaalaanbod dat voldoet aan de laatste emissienormen", aldus Peter Bijkerk, algemeen directeur Sijperda Verhuur.

Over Sijperda Verhuur BV:

Sijperda Verhuur heeft in de noordelijke helft van Nederland een toonaangevende positie in de verhuur van gereedschap en bouwmachines voor de bouw, industrie en evenementen. In de dienstverlening wordt het bieden van een totaaloplossing richting zowel de zakelijke klant als de particulier centraal gesteld. Sijperda Verhuur is als generieke verhuurder onder andere actief op het vlak van bouwplaatsinrichting, evenementen, accommodaties, afzettingen, verlichting, stroomvoorziening, hoogwerkers, grondbewerking, tuingereedschap, transportmiddelen, sanitaire voorzieningen, klimaatbeheer, steigerbouw, bouw- en personenliften en valbeveiliging.