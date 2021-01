Siergrassen kopen we massaal, maar waarom eigenlijk?

INGEZONDEN - We kunnen met gemak stellen dat 2020 het jaar van de siergrassen geweest is. Veel mensen hebben zich verdiept in de mogelijkheden en zijn overgegaan tot aanschaf.

Siergrassen bieden tal van voordelen en daarmee is de massale interesse voor siergras goed te verklaren. Maar wat zijn nou eigenlijk de redenen waarom de gemiddelde consument kiest voor siergras?

Speelse kleuren in de herfst en winter

Mooie kleuren in de tuin in de lente en zomer; het is heerlijk om uit het raam te kijken of direct in de tuin te gaan zitten wanneer het weer het toelaat. In de herfst raakt alles een beetje in verval, om vervolgens in de winter te veranderen in een kleurloze toendra.

Niet wanneer gekozen wordt voor siergrassen! Deze behouden namelijk kleur. De meeste siergrassen krijgen een rustieke bruine kleur waarmee veel meer te zien is in de tuin. Zeker wanneer gekozen wordt voor verschillende soorten siergrassen in dezelfde tuin, want daarmee wordt de uitstraling van de tuin helemaal een vrolijke boel!

Onderhoudsvriendelijk is belangrijk tegenwoordig

Hoe meer onderhoud er aan de tuin is, hoe meer er verkeerd kan gaan wanneer het een keer een drukke week is. Hoewel we altijd zeggen dat we het ditmaal écht bij zullen houden, is het soms onvermijdelijk om verstek te laten gaan. Na een week is de tuin direct een ravage, staat overal onkruid en moet het gras gemaaid worden.

Siergrassen zijn een manier om de tuin onderhoudsvriendelijker te maken. Bepaalde soorten hoeven bijvoorbeeld maar eens per jaar gesnoeid te worden. Ook zorgt siergras ervoor dat onkruid veel minder kans heeft in de tuin en is het een manier om de border te beschermen. Dat betekent minder uren werk in de uren in de tuin en dat betekent weer meer tijd om gewoon te genieten.

Gemakkelijk te combineren

Grote struiken, woekerende planten, een afgezette moestuin; het laat allemaal weinig ruimte over om nieuwe elementen in de tuin toe te voegen. Siergrassen zijn één van de elementen die echter in elke tuin gebruikt kunnen worden; ze zijn gemakkelijk te combineren. Je kiest zelf hoeveel ruimte je beschikbaar maakt en hoe je de siergrassen laat groeien in de tuin. Zeker wanneer je voor de juiste soort kiest.

Enorm breed assortiment

Siergrassen zijn er in alle soorten en maten. Het is goed om te kijken welke soort het beste past bij wat jij in de tuin wilt. Van strenge winters of hete zomers hebben siergrassen vaak geen last, je hoeft de weersvoorspelling voor 2021 dus geen rol te laten spelen. Waar je wel op kunt letten, zijn de mate van onderhoud, de kleuren en de hoogte van de siergrassen die je kiest. Op die manier kom je niet voor vervelende verrassingen te staan en kun je optimaal genieten van de voordelen die de siergrassen met zich meebrengen in jouw tuin!