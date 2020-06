Selfmade jonkies met bakken geld. Hoe dan?

INGEZONDEN - Vergeet de Quote 500, dit is veel spannender: de Quote selfmade lijst. Miljardairs die het niet van hun pa hebben, maar zelf al die centen hebben verdiend en bovendien niet ouder zijn dan veertig jaar. Kan dat? Ja, dat kan.

Op die lijst blijken zeven Nederlanders te staan, van de honderd gefortuneerde jonkies in totaal. Op plek 16 kom je Martin Garrix tegen, de dj van 24 jaar jong. Deze Martijn Garritsen staat nergens op een loonlijst, is nog maar een broekie, maar verdiende wel eigenhandig al zijn geld (45 miljoen zo ongeveer). Ooit begonnen als jonchie die ‘wel lekker kon draaien’ en met zijn Eastpak rugzak school nog amper verlaten had. Hij zag, kwam en overwon. Wereldwijd is hij bekend en draait op de meest tot de verbeelding sprekende locaties.

Modellen en DJ’s scoren het hoogst

Doutzen Kroes lijkt volgens de Quote de 30 miljoen aan te tikken. Verdiend als model en het showen van fashionable outfits. Van de klassieke trenchcoat inclusief de nieuwste clutch, tot een lingeriesetje of trendy bikini met hippe slippers. Haar leeftijd? 35 jaar.

DJ’s doen het goed in dit rijtje want ook Afrojack, oftewel Nick van de Wall (32) scoort met zijn 30 miljoen. DJ Hardwell (32), inmiddels gestopt met zijn job, staat op 22 miljoen. Nikkie Plessen heeft op haar 35ste maar liefst een vermogen van 28 miljoen bij elkaar verzameld met haar kledingbusiness.

Wie ook trendy tassen vol geld heeft, is de 36-jarige Lara Stone. Een topmodel dat volgens Quote 15 miljoen bezit. En voetballer Demy de Zeeuw (36) sluit het Hollandse rijtje met een vermogen van eveneens 15 miljoen.

Van Zuckerberg naar Kardashian

Kylie Jenner voerde vorig jaar, op haar 21ste) de internationale lijst aan, uitgeschreven door het tijdschrift Forbes. Zij is de jongste telg van de Kardashian familie. Selfmade? Daar is niet iedereen het mee eens. Zij zou het verdiend hebben met haar bedrijf Kylie Cosmetics.

Wie ooit ook op zo’n jonge leeftijd hoge ogen gooide was natuurlijk onze Facebooker Mark Zuckerberg die miljardair werd op zijn 23ste. Daar kunnen er niet veel tegenop.