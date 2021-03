Seksclub aan de Prins Hendrikkade nu open als massagesalon

SNEEK- Seksclubs mogen nog steeds niet open. Ook bij 18+ Club-Bar Adam & Eva (voorheen La Robina) aan de Prins Hendrikkade in Sneek wacht men af wanneer ze de deuren weer open kunnen doen. Toch flikkert in rood neonlicht sinds vandaag het woordje ‘OPEN’. Hoe kan dit? We vroegen het Odessa Boots, manager van de club in Sneek.

“Wij zijn vandaag inderdaad weer open gegaan, dat klopt. Wij hebben nagecheckt wat de mogelijkheden waren voor de zaak. We zijn erachter gekomen, met de vergunningen die we momenteel nog niet hebben, dat we een massagesalon wel mogen openen. Het ligt er natuurlijk net aan hoe de vergunningen staan, het is dus niet dat het voor iedereen geldt in de seksbranche. Er komt bij ons helemaal geen seks bij kijken, het is nu puur de massages. Ontspanningsmassages, dieptemassages, sportmassages en noem maar op. Daar zijn we vandaag mee begonnen. We hebben overleg met de gemeente gehad, het is allemaal rond verder. We hebben vandaag wel controle gehad. Die hebben ook gezegd ‘goh, het ziet er allemaal keurig uit verder binnen.’

We weten natuurlijk ook niet wat daar de bedoelingen mee zijn, daar gaan ze achteraan. Maar als het goed is krijgen we daar na het weekend meer over te horen dat het waarschijnlijk wel goed zal zitten.”