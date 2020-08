Schade tijdens het klussen: hoe zit het met de verzekering?

SNEEK-Nu veel Friezen thuis zitten, wordt er veel geklust. Bij de bouwmarkten is het super druk (https://www.nu.nl/facebooklinks/6044498/grote-drukte-bij-bouwmarkten-ondanks-oproep-thuis-te-blijven.html) de to-do-lijst wordt afgestoft en uitgestelde klusjes worden eindelijk opgepakt. Helaas is niet iedereen een geboren klusser en ontstaat er daardoor soms schade. Maar schade die tijdens het klussen is ontstaan, is niet altijd verzekerd. Hoe zit dit precies?

Wat is er wel en wat is er niet verzekerd?

Allereerst is het goed om te weten wat wel en wat niet verzekerd is. Over het algemeen is schade die niet rechtstreeks door het klussen is veroorzaakt, verzekerd. Dit is wel afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekering. Een paar voorbeelden om dit te verduidelijken: tijdens ophangen van een schilderij, laat de klusser zijn boormachine vallen. Het laminaat raakt hierbij beschadigd. Of: de klusser heeft net de luxaflex opgehangen. Later als hij langs de luxaflex loopt, stoot hij hier per ongeluk tegenaan. De luxaflex valt en raakt beschadigd.

Schade die rechtstreeks door het klussen (https://www.grootsneek.nl/grootsneek/in-bedrijf/jongeren-in-klussendienst-aan-de-slag-in-sudwest-fryslan) wordt veroorzaakt, is meestal niet verzekerd. Een paar voorbeelden: de woningeigenaar is een nieuwe kast in elkaar zetten. Tijdens het in elkaar zetten, raakt de deur van de kast beschadigd. Of: de klusser is de gasleiding aan het omleggen en boort hierbij in de gasleiding. Tot slot kan het ook zijn dat de woningeigenaar hulp krijgt van vrienden of familie tijdens het klussen. Als er schade is ontstaan, dan is dit soms te verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker. Check hiervoor de polisvoorwaarden.

Inboedel- of opstalverzekering

De schade kan, afhankelijk van de poliswaarden, op twee verzekeringen verhaald worden. De opstalverzekering en de inboedelverzekering (https://www.hoyhoy.nl/inboedelverzekering/) Een opstalverzekering dekt schade aan zaken die aard- en nagelvast aan het huis zitten. Denk hierbij aan het dak, maar ook het sanitair en de centrale verwarming. Een inboedelverzekering dekt schade aan losse spullen in het huis. Denk hierbij aan de meubels en gordijnen, maar ook waardevolle spullen zoals sieraden en audioapparatuur. Het is verstandig om deze twee verzekeringen bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. Zo staat er geen onduidelijkheid over bij welke verzekeraar schade gemeld moet worden. Daarnaast geven sommige verzekeraars korting als particulieren de inboedel- en opstalverzekering bij hen afsluiten.

Tips om schade tijdens het klussen te voorkomen

Voorkomen is uiteraard altijd beter dan genezen. Daarom is het verstandig om goed voorbereid te werk te gaan. Haal vooraf de juiste spullen in huis zodat men niet tijdens het klussen nog weg moet. Daarnaast is het raadzaam om beschermende kleding en een veiligheidsbril te dragen om letsel te voorkomen. Ook is het verstandig om een goed opgeruimde werkplek te hebben en al het gereedschap te controleren voordat men aan de slag gaat. Gaat het om een moeilijke klus? Schakel dan een klusjesman in. Als er dan iets verkeerd gaat, dan is de klusjesman hiervoor verzekerd.