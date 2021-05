Rustpunt in Boornzwaag open vanaf 1 juni

Momenteel wordt nog hard gewerkt om een mooi terras te realiseren waar bezoekers terecht kunnen voor een kopje koffie/thee of limonade. Bij het Rustpunt is een toilet aanwezig en ook een oplaadpunt voor de elektrische fiets.

Johan en Krista wonen met hun twee kinderen in de voormalige boerderij. Johan werkt vanuit de boerderij aan websites en is daarnaast muzikant. Krista ontwerpt hier haar leren tassen en heeft een galerie aan huis. De galerie, die in 2020 is gerealiseerd, is vrij toegankelijk.

Meer informatie over rustpunten is te vinden op www.rustpunt.nu.

Bron: https://www.topentwelonline.nl/