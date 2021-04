Rudy Dam: Dakrenovatie is topsport

“Het klinkt allemaal eenvoudig, maar dat is het zeer zeker niet. Het dak moet worden gesloopt tot aan de stalen geprofileerde ondergrond, achtereenvolgens moet het waterdicht gemaakt worden, dit door middel van een zelfklevende dampremmer wat tevens als tijdelijke nood dakbedekking fungeert”, laat Rudy Dam van Dam Dak Advies weten.

“Een aantal cruciale punten gaan iedere dag door de hoofden van de betrokken partijen,

Wat doet het weer? Wat bevindt zich onder het te slopen gedeelte? Brandgevaar, valgevaar, looproutes, overlast voor het op vol stoom draaiende distributie centrum, het zijn allemaal vragen en afwegingen die iedere dag voor de nodige hoofdbrekens zorgen”, weet Dam.

Twee teams

Doordat het gehele bestaande dak en isolatiepakket wordt gesloopt moeten er noodmaatregelen worden getroffen om eventueel regenwater van het dak af te krijgen en moet er weer een waterdichte aansluiting worden gemaakt op het bestaande dak wat dan hoger ligt. Er wordt gewerkt in twee ploegen, een team wat sloopt en een nooddak maakt en een team die het nieuwe dak aanbrengt. De sloopploeg moet ongeveer 500 m2 voorsprong hebben op de ploeg die het nieuwe dak aanbrengt.

“Het bestaande pakket isolatie- en dakbedekking had een slechte isolatie waarde, waardoor de directie van Poiesz heeft besloten om het nieuwe dak beter te isoleren. Dit geeft een beter klimaat in de onderliggende ruimtes, tevens is er voor brandwerende isolatie gekozen. Deze keuze heeft weer grote gevolgen, want de huidige EPS isolatie weegt 20 kg per m3 en steenwol isolatie 150 kg per m3,ook komt er nu een 150 mm dik isolatie pakket op in plaats van de 60 mm EPS op bestaand dak”, legt Dam uit.

Vraagstukken

Deze vraagstukken zijn in de voorbereiding getackeld door Wijbenga architecten die in samenwerking met een constructeur bepalen hoeveel extra nood overstorten en uitlopen op het dak moeten worden aangebracht, ook de bouwkundige zaken en de aanpassingen t.b.v installaties die op het dak staan worden geregisseerd en achtereenvolgens uitgevoerd door BB vd Meer en Installatiebedrijf Otte.

“Het is iedere fase weer een puzzel van, waar komen de afvalcontainers en waar kan de kraan te staan als er weer duizenden vierkante meters isolatie en dakbedekking worden geleverd. Het zijn meerdere vrachtauto’s vol materiaal en de kraan moet meestal op een ‘ongelukkige’ plek staan om het goed verdeeld op het dak te krijgen. Alle daken worden volledig voorzien van tijdelijke randbeveiliging, en er zijn voldoende brandblussers aanwezig. De mannen mogen het dak pas verlaten een uur nadat de brander uit is gedaan en alles weer schoon en stormvast is gemaakt.”

Het kantoorpersoneel van Poiesz verhuist tijdelijk i.v.m. lawaaioverlast van de sloop machines en in de ICT-ruimte worden maatregelen getroffen zoals een tijdelijk nood plafond i.v.m. stof en eventueel water overlast. Al met al is het een gigantische klus voor zowel opdrachtgever als opdracht nemer met veel risico en wordt het als topsport bedreven.

Gerenommeerde dakdekkers

De dak werkzaamheden worden uitgevoerd door twee gerenommeerde dakdekkers bedrijven: R. Terpstra Daktechniek BV Sneek en Feenstra Dakbedekking uit Dronrijp. De algemene leiding van dit project heeft Rudy Dam van Dam Dakadvies.

“Het is een prachtig mooie opdracht, de jongens die op het dak staan verdienen de eer, waait het te hard of regen is het niet goed, maar met 30 graden is het ook niet te doen boven op het dak. Wat er gesloopt is moet beslist weer waterdicht gemaakt worden. Poiesz gaat voor duurzaam en klaar voor de toekomst”, zegt een enthousiaste Dam tenslotte.