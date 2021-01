Royaal Belegd binnenkort in het pand van Nelleke Mulder

SNEEK- Nelleke Mulder, directeur van Nelleke Mulder Imago Groep, maakt in een brief bekend dat zij het pand aan de Rienck Bockemakade gaat verlaten. De overburen van Royaal belegd zullen er binnenkort een Eetboutique beginnen. In onderstaande brief legt Mulder uit waarom zij tot deze beslissing is gekomen.

“De laatste jaren zijn wij van een particulier adviesbureau steeds meer richting bedrijven c.q. medewerkers adviesbureau gegroeid. We trainen steeds meer medewerkers van mode- en optiekzaken, bankmedewerkers, burgemeesters en wethouders, secretaresses, dokters, onderwijsmedewerkers, kortom een hele mooie brede doelgroep op de zakelijke markt. Die brede doelgroep trainen we eigenlijk altijd op locatie, waardoor we het pand aan de Rienck Bockemakade steeds minder in gebruik hebben.”

“We hebben het pand daarom verhuurd aan Royaal Belegd een Eetboutique. Zelf werk ik veel vanuit huis evenals mijn secretaresse, de opleidingen, trainingen en persoonlijke adviezen worden gewoon in hetzelfde pand aan de Rienck Bockemakade gegeven. Wij maken dan gebruik van een van de mooie ruimtes van Royaal belegd, fijne bijkomstigheid, de catering wordt tijdens adviezen en trainingen door Royaal Belegd verzorgd.



“We geven nog steeds persoonlijke Kleur-en Kledingadviezen, persoonlijke Imagoadviezen, het staat door Corona natuurlijk nu even helemaal stil. Maar zodra de kappers open gaan, mogen ook wij weer adviezen geven. Hoera!!!! Maak gerust een afspraak en houd onze leuke arrangementen in de gaten.”



“De make-up van Barbara Bort of van Ariane Inden kunnen vanaf heden alleen nog via de webshop (www.barbarabort.nl) besteld worden. Een e-mailtjes sturen naar info@barbarabort.nl mag natuurlijk ook. Let op, dit weekend betaal je geen verzendkosten met de kortingscode: 'FREESHIPPING'.”



“Conclusie; ik doe nog steeds het leukste werk van de wereld samen met een aantal professionele stylistes alleen niet met meer met mijn naam op het pand aan de Rienck Bockemakade. Via facebook, Instagram en de nieuwsief houden we je op de hoogte.”



Ons telefoonnummer en emailadres blijven hetzelfde:

Telefoonnummer : 0515-460300 en emailadres info@nellekemulder.nl