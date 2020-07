Robert Hoekstra van Brandmerck: Passie voor online marketing

Súdwest-Fryslân- “De regio is belangrijk voor ons. Daarom vinden we het belangrijk om zichtbaar te zijn tijdens het Werkfestival. Zodat we in gesprek komen met mensen die interesse hebben in Online Marketing of er alles van willen leren. Maar ook voor scholieren en studenten die benieuwd zijn hoe het is om bij ons stage te lopen”, was getekend Robert Hoekstra van Brandmerck uit Sneek.

“Wij staan op 19 september op een van de branchepleinen en zijn daar met een kleine club aanwezig. Het gaat daarin vooral om ons verhaal en we kunnen direct laten zien wat voor werkzaamheden je bij ons kunt verwachten. Waarbij je zelf ook meteen aan de slag kunt met het maken van een creatieve post voor Instagram of Linkedin”, geeft Hoekstra aan.

“We hebben een bedrijf dat ontstaan is doordat we een werkplek willen waarin we helemaal onszelf kunnen zijn en het niet anders voelt dan thuis. Wij worden gedreven door groei en hebben toevallig een passie voor online marketing. Deze energie kunnen de bezoekers van ons verwachten. Een dag is eigenlijk al geslaagd als wij 1 iemand enthousiast kunnen maken over online marketing of Brandmerck. Daarnaast is het belangrijk dat we zelf een leuke dag hebben waarbij plezier voorop staat. Als wij plezier hebben kunnen we dat ook overbrengen op de bezoekers. Die gaan daar dan vanzelf in mee”, weet Hoekstra.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Een gemiddelde dag begint met ons mandsessie. Hierin deelt iedereen wat er vorige week heel goed ging, een voorbeeld van de kernwaarde en de belangrijkste zaken voor deze week. Daarna de operationele meeting om alle lopende zaken te bespreken met mijn compagnons. Vervolgens verwerken van alle statistieken van vorige week.”

“De middag start met een sparsessie met een collega en daarna op maandag vaak sollicitatiegesprekken voor nieuwe functies of stageplekken. Daarna voorbereiding van de intake voor een nieuwe opdrachtgevers die gaat starten + de uitwerking daarvan. De dag sluit ik altijd af met een potje tafeltennis tegen mijn grootste uitdager Erwin.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

“Een verhaal dat voor ons altijd wel tot de verbeelding spreekt gaat over Flügel. Wij zijn gestart voor een drankengroothandel die ook online is gaan verkopen. Een van de onderdelen waarop de focus lag was Flügel. We hebben het gepresteerd om in Google een tijd lang boven Flügel zelf te staan in de niet betaalde zoekresultaten van Google. Dat geeft ons de motivatie om altijd voor het hoogst haalbare te gaan.”

www.brandmerck.nl- Graaf Adolf Straat 35D, 8606BT in Sneek

