Rijschoolhouders voeren ludieke actie tegen plannen van het CBR

SNEEK- Een dertigtal rijschoolhouders uit Sneek e.o. heeft vanavond op het parkeerterrein aan de Alexanderstraat in Sneek een ludieke actie gevoerd tegen plannen van het CBR om leerlingen beter voorbereid naar het rijexamen te sturen. Dat is volgens het CBR nodig om de achterstand van 600.000 examens in te lopen. De manier waarop het CBR dat probleem wil oplossen, hebben de Sneker rijschoolhouders hun vragen bij. Vandaar vanavond de bestickeringsactie met een groot vraagteken om aandacht voor het probleem te vragen.

Bij rijschoolhouder Marten Hoekstra en z’n collega’s vallen de plannen van het CBR dus niet in goede aarde.

Statement

“Wij zijn vanavond bij elkaar om een statement tegen het CBR te maken. Het CBR wil de slagingspercentages omhoog hebben, dat willen ze trouwens al jaren. Dat vinden wij als rijschoolhouders uiteraard ook een prima streven. Alleen de maatregelen die het CBR daarbij wil nemen om het percentage omhoog te krijgen, daar hebben wij grote vraagtekens bij. Vandaar ook de sticker met het vraagteken.

Het CBR wil de tussentijdse toets eruit halen om meer capaciteit te creëren. Het faalangstexamen moet verdwijnen en dan het kritische punt om de examenleeftijd naar 18 jaar te verhogen. Als je nagaat dat ons klantenbestand voor 60 tot 70 procent uit 17-jarigen bestaat, dan is het niet zo moeilijk om te begrijpen dat het CBR aan ons brood komt”, zegt Hoekstra.

De Sneker rijschoolhouders zijn ook niet te spreken over de communicatie met het CBR

“Berichtgeving ontvangen wij met name via de media in plaats van het CBR zelf. Door de slechte bereikbaarheid van het CBR voelen veel collega’s zich vaak genoodzaakt hun ongenoegen te uiten richting examinatoren. Dat vinden wij een kwalijke zaak, omdat dit belemmert wat wij juist willen bewerkstellingen en dat is een betere samenwerking”, weet Hoekstra.

De examenachterstand die het CBR moet inlopen, bedraagt zo’n 600.000 examens volgens directeur Alexander Pechtold.