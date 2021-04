Ray Geerling interim-directeur van Empatec NV

SNEEK-Vandaag start Ray Geerling als interim-directeur van Empatec NV. Dhr. Geerling is door de Raad van Commissarissen van Empatec NV aangesteld als de tijdelijke vervanger van algemeen directeur Harry de Wit. Statutair directeur Harry de Wit is vanwege ziekte langere tijd afwezig.

Over Ray Geerling

Ray Geerling woont in Steggerda en is al ruim dertig jaar werkzaam in het sociaal domein in diverse directiefuncties. Zowel in het werkveld van de private als de publieke sociale zekerheid. Als adviseur, interim-manager en (commercieel) directeur in zowel werk, re-integratie, participatie, inkomen en zorg van de sociale zekerheid/het sociaal domein. Naast zijn werk geeft hij trainingen, opleidingen en cursussen op het gebied van de sociale zekerheid en management.