Rabobanken in Bolsward, Joure en Lemmer gesloten, Sneek blijft open

SNEEK- Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland heeft een plan opgesteld voor het kantorennetwerk Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Dit plan is nodig omdat steeds meer klanten van Rabobank hun adviseur spreken via telefoon, video of chat. Deze ontwikkeling is versneld door de coronacrisis en heeft gevolgen voor het aantal kantoren dat nu en in de toekomst nodig is. Dit betekent dat de kantoren in Bolsward, Joure en Lemmer definitief gesloten blijven. Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland gaat verder met één kantoor, in Sneek.

Klant verwacht optimale bereikbaarheid

Rabobank zet zich in voor de lokale leefomgeving. Optimale bereikbaarheid is daar een wezenlijk onderdeel van. Bereikbaarheid is meer dan een kantoor. De meeste klanten willen tegenwoordig contact wanneer het hen uitkomt. Daarom biedt Rabobank 24/7 online dienstverlening zoals mobiel bankieren. Kantoren worden gebruikt voor adviesgesprekken en als ontmoetingsplek voor klanten en leden. Rabobank is op dit moment bovendien in gesprek met een aantal partijen in de regio zodat klanten straks mogelijk op meer locaties terecht kunnen voor een afspraak met een adviseur van Rabobank.

Geldautomaten

De geldautomaten in de kantoren van Rabobank komen terug als Geldmaat op centrale plekken in de regio. Hierdoor kan iedereen gemakkelijk geld blijven opnemen en storten. Voor klanten die niet naar een kantoor van Rabobank kunnen komen en/of niet in de gelegenheid zijn om bankzaken online te regelen, is er de Mobiele Bankservice. Een Rabobankmedewerker bezoekt de klant thuis.

Medewerkers maken de bank

Renate Venema, directeur Coöperatieve Rabobank, benadrukt dat Rabobank aanwezig blijft in de regio. “Wij willen als organisatie meebewegen met het veranderende klantgedrag en vasthouden aan onze betrokkenheid in de regio. Betrokkenheid ontstaat niet door het hebben van een bankgebouw maar vooral door het nastreven van onze missie en de inzet van onze medewerkers. Zij wonen en werken bijna allemaal in Friesland en zijn vaak actief in de lokale netwerken. Wij ontmoeten klanten waar zij zich begeven.”