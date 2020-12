Puzzelschaarste dreigt door corona: Ook Woudsend opent “Puzzelbank”

WOUDSEND-De fabrikanten van puzzels kunnen sinds de start van de coronacrisis de productie van puzzels niet bijbenen waardoor er tijdens de tweede lockdown schaarste ontstaat in de voorraden in winkels. De twee grootste Nederlandse fabrikanten hebben al laten weten de voorraden dit jaar niet meer te kunnen aanvullen. De winkels hebben nog een klein aantal nieuwe puzzels liggen, maar er is een actieplan nodig om mensen de winter door te kunnen laten puzzelen. Daarom openen er nu in heel Nederland Puzzelbanken. Zo ook in Woudsend.

Het maken van een puzzel met 1000 stukjes is hartstikke mindful, maar er zijn weinig mensen die dezelfde puzzel twee keer maken. En liggen in vele huizen puzzels stof te vergaren. De Puzzelbank is hier de oplossing voor. Wij bieden mensen aan om de puzzels, die zij al eerder gemaakt hebben, te komen inwisselen voor een ‘nieuwe’ die door iemand anders is ingebracht. “Het idee is ontstaan toen ik een vriendin een van mijn puzzels meegaf maar omdat ik haar door corona niet wekelijks tref ligt het ruilexemplaar nog bij haar voor mij klaar” vertelt Musetta Blaauw, oprichter van de eerste Puzzelbank en eigenaar van Musjes Kinderwinkel in Groningen. “Als mensen naar een Puzzelbank kunnen gaan om daar een exemplaar meteen om te wisselen is dat wel zo makkelijk!” Elke puzzel die door de Puzzelbank heen gaat krijgt een flyer met daarop een reisdagboekje. Zo wordt een blijvend documentje gecreëerd waarmee we de afgelegde reis van de puzzels kunnen vastleggen.

Met de Puzzelbank hoopt Blaauw dat mensen de winter door kunnen puzzelen en “dat wij in coronatijd iets minder hoeven te puzzelen omdat mensen die een puzzel komen brengen mogelijk meteen een cadeautje kunnen uitzoeken voor de feestdagen. En het zou mooi zijn als dat in heel Nederland gaat gebeuren.” Daarom kan er vanuit elke stad of dorp een winkel, dorpshuis, café of bibliotheek zich ook aanmelden als lokale Puzzelbank. Voor Cadeauwinkel BWONEN reden om zich ook aan te melden. “Ook in Woudsend wordt er natuurlijk veel gepuzzeld en Cadeauwinkel BWONEN dient graag als centrale plek om de puzzels te ruilen. Het concept werd gratis beschikbaar gesteld en inmiddels staat ook Puzzelbank Woudsend vermeldt op de website www.puzzelbank.nl.

BWONEN is een sfeervolle en gezellige cadeauwinkel gevestigd in de Midstrjitte - de leukste winkel van Friesland - Ons assortiment wisselt regelmatig, waardoor het altijd leuk is om even de winkel binnen te lopen en naar de nieuwe spullen te komen kijken. Kijk voor de actuele openingstijden van onze winkel op www.bwonen.nl